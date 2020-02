Golpe no WhatsApp que promete falso convite do Nubank continua fazendo vítimas

Com mais de 20 milhões de clientes atualmente, o Nubank tornou-se popular nas redes sociais e também alvo de cibercrimonosos. Aproveitando da situação, um golpe no WhatsApp, que promete um falso convite do cartão, continua fazendo vítimas.

Como revelado pela empresa, são várias as fraudes divulgadas pelo aplicativo de mensagens constantemente. Sites falsos e mensagens mentirosas enviadas por WhatsApp, e-mail e redes sociais são as mais comuns.

Na maioria das vezes, os golpistas tentam usar mensagens chamativas, como aprovação garantida do cartão de crédito, limite alto liberado sem análise ou até mesmo um empréstimo sem verificação de dados. Outras vezes, criam contas falsas fingindo se passar pelo atendimento do Nubank.

Reprodução/Nubank

Ainda segundo a empresa, mensagens no WhatsApp, Facebook ou qualquer outra rede social distribuindo convites assinados pelo Nubank são falsas.

O pedido do cartão pode ser feito apenas pelo site do Nubank ou por meio de um link indicado por algum amigo, que já seja cliente e te enviou o convite.

No último caso, ele pode, sim, enviar o link da indicação por meio do WhatsApp, e-mail ou Facebook, mas sempre será do próprio site: http://www.nubank.com.br. Confira outras dicas divulgadas pela empresa:

O Nubank NÃO pede a senha do seu cartão em promoções (nem a senha do seu e-mail)

Preste atenção aos canais de comunicação

O Nubank não distribui convites para o cartão de crédito via redes sociais

O Nubank não libera cartões de crédito sem análise

O aumento de limite é feito apenas pelo aplicativo

O cartão de crédito Nubank é gratuito.

O empréstimo está disponível apenas para clientes Nubank

Com informações do Nubank

LEIA TAMBÉM: