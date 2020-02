Game Aztez está disponível gratuitamente na Epic Games Store

O game Aztez, desenvolvido pelo estúdio Team Colorblind e lançado em 2017, está disponível gratuitamente na Epic Games Store.

A ação promocional foi revelada pela empresa nesta semana. Por tempo limitado, o título está liberado até o dia 20 de fevereiro.

“Aztez é uma combinação exclusiva de estratégia em turnos e muita pancadaria ambientadas no mundo do império asteca”, revela a descrição do jogo.

“Eventos de combate altamente técnico, em tempo real e com muita pancadaria para resolver conflitos no seu império em expansão”. Confira trailer:

LEIA TAMBÉM: