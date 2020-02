FCA inicia recall dos veículos Fiat Toro e Jeep Renegade

A FCA (Fiat Chrysler Automóveis Brasil) informou, nesta sexta-feira (14), o início do recall dos veículos Fiat Toro e Jeep Renegade. O aviso foi compartilhado pela empresa em comunicado oficial.

Como revelado, a empresa convoca proprietários dos veículos Fiat Toro, em versões com motor a diesel, anos/modelo 2018/2019, 2019/2019 e 2019/2020 para a partir de 17/02 agendarem comparecimento em uma das concessionárias Fiat, a fim de que seja providenciada, gratuitamente, as substituições dos coxins de absorção de vibrações do motor do veículo.

“Foi identificado que os veículos convocados foram produzidos com os coxins não específicos para a motorização em questão e, em caso de batida frontal do veículo, o motor poderá se deslocar e danificar o filtro de combustível, permitindo o vazamento de combustível em regiões de temperatura elevada do motor. Em casos extremos poderá ocorrer o risco de incêndio, com potenciais danos materiais, danos físicos graves ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo e/ou terceiros”, informou.

Estão envolvidas nesta campanha 111 unidades, com os números de chassi não sequenciais (últimos seis dígitos) entre C14362 e C82702. Para consulta dos chassis envolvidos ou obter mais informações, o consumidor pode acessar o site www.fiat.com.br.

Jeep Renegade

Ainda de acordo com o comunicado, a empresa também convoca proprietários do veículo Jeep Renegade, de todas as versões, anos/modelo 2019/2020 e 2020/2020. O motivo é para que seja providenciada, gratuitamente, a análise e, se necessária, a substituição do conjunto da pinça de freio traseira, lado direito, dos veículos convocados.

Estão envolvidas nesta campanha 1.877 unidades, com os números de chassi não sequenciais (últimos seis dígitos) entre 297348 e 309065. Outras informações estão disponíveis no site www.jeep.com.br.

Com informações da FAC

LEIA TAMBÉM: