Vasos criativos para colocar mais natureza dentro de casa

View this post on Instagram

Vasos de Biscuit ✨ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Na Boutique do Artesão você encontra uma linha completa de materiais, ferramentas e acessórios para o seu ARTESANATO ❤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✨ Compre online pelo nosso site www.boutiquedoartesao.com.br ou venha até nossa loja! Qualquer dúvida nos chame no WhatsApp ou ligue para (48) 3283-5698 ✨ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #urbanjungle #vasoscriativos #biscuit #materiaisparaartesanato #artesanato #boutiquedoartesao