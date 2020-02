As calças mais estilosas usadas por Rihanna estão aqui

A cantora de barbados é reconhecida por seus looks maravilhosos. Uma visualizada em seu Instagram é o suficiente para saber que Rihanna valoriza a moda. Seus principais looks abusam de vestidos e saias.

É provável que as calças não sejam as primeiras opções da cantora. No entanto, ela não deixa totalmente de lado. Inclusive, quando usa, arrasa. Por isso, selecionamos as calças mais estilosas usadas por ela.

Calça vinil rosa

Mesmo usando poucas calças, Riri não deixa a desejar quando decidi investir no look. Esta calça vinil rosa é a prova.

Calça jeans branca

A cantora também gosta de investir em calças brancas. Algumas usadas são mais simples, mas esta, de cintura alta e com detalhes lado, é realmente incrível.

Calça jeans rasgada

Outro modelo muito utilizado pela cantora de barbados é a calça jeans rasgada.

Calça jeans cintura baixa

Riri não fica somente em uma época para montar seus looks. A cantora também sai um pouco das influências dos anos 90 e volta aos anos 2000 com a calça jeans de cintura baixa.