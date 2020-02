Volkswagen Virtus é o primeiro sedã a receber sigla esportiva GTS

O Volkswagen Virtus é o primeiro sedã da marca alemã a receber sigla esportiva GTS. Conforme revelado pela empresa em comunicado, o modelo é equipado com o mesmo conjunto mecânico (motor e câmbio) do Polo GTS.

O sedã produzido na Fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP) chega este mês às mais de 500 concessionárias da marca com preço a partir de R$ 104.940.

De acordo com a marca, a versão esportiva do Virtus é equipada com o motor 250 TSI (1,4 litro, 150 cv e 250 Nm de torque com etanol ou gasolina), combinado ao câmbio automático de seis marchas AQ 250. O modelo vai de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos e atinge a velocidade máxima de 210 km/h.

Divulgação/Volkswagen

Externamente, o Virtus GTS traz várias diferenças no visual em relação às versões Comfortline e Highline. Na dianteira, são novos os faróis full LED, que têm identidade visual diferenciada; novo para-choque; a grade do radiador tipo colmeia com o logo “GTS” e um filete vermelho que liga os dois faróis. As rodas são diamantadas e têm 17 polegadas, com pneus 205/50 R17.

Interior esportivo

A lista de equipamentos de série do Virtus GTS chega com o sistema Kessy de acesso ao veículo e partida do motor sem uso da chave, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros para auxílio ao estacionamento (que incluem câmera de ré), sistema start/stop (que desliga e liga o motor na paradas em semáforos, por exemplo), e o sistema de som Discover Media, com tela colorida de 8 polegadas sensível ao toque, navegação, App-Connect e comando por voz.

Divulgação/Volkswagen

Também são itens de série o detector de fadiga, retrovisor interno eletrocrômico, sensores de chuva e crepuscular e o controlador automático de velocidade (piloto automático). Como opcional, da mesma forma que no hatchback está disponível o pacote Beats, com o sistema de som que inclui alto-falantes, tweeters, subwoofer e amplificador, além do recurso de variação do espaço no porta-malas (s.a.v.e.) e rede para objetos no compartimento.

O Virtus GTS está disponível em duas opções de cores sólidas (Preto Ninja e Branco Cristal) e três metálicas (Prata Sirius, Cinza Platinum e Azul Biscay – esta exclusiva para as versões GTS de Polo e Virtus).

Segurança eletrônica

Da mesma forma que o Polo GTS, o Virtus GTS é equipado com o XDS+ (bloqueio eletrônico do diferencial), que faz parte do ESC – Controle eletrônico de estabilidade (item de série).

Com informações da Volkswagen

