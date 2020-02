NASA divulga impressionante imagem captada por astronauta desde o espaço

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou nesta quinta-feira (13) uma impressionante imagem captada por um astronauta desde o espaço.

O arquivo espetacular, captado durante um momento de descaso da tripulação, foi compartilhado pela agência no Twitter.

Como revelado, as nuvens mais altas da atmosfera da Terra, são retratadas a partir da Estação Espacial Internacional (EEI).

No momento do registro, o laboratório espacial estava em órbita a 428 quilômetros acima do Pacífico Sul. Confira o arquivo:

Two @NASA_Astronauts are relaxing today while the @Roscosmos Commander works science and maintenance. @NorthropGrumman's #Cygnus preps for launch on Friday at 3:43pm ET. Read more… https://t.co/74BXc0Cjv7 pic.twitter.com/alIXecCS1e

— Intl. Space Station (@Space_Station) February 13, 2020