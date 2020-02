O game Marvel’s Avengers será lançado mundialmente em 4 de setembro deste ano. O título estará disponível para os consoles PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows e Google Stadia.

E nesta quinta-feira (13) foram reveladas algumas novidades sobre o jogo. Em comunicado, a Sony divulgou alguns dos benefícios extras de jogar o título no PS4, as múltiplas edições disponíveis e os bônus de reserva que incluem trajes personalizados.

Divulgação

Como revelado, além de benefícios exclusivos, o jogador tem a chance de jogar o Beta antecipadamente. Também revelou: “Vamos começar com a Edição Digital Exclusiva, disponível apenas na PlayStation Store".

Esta edição vem com 1.000 créditos, usados no jogo para adquirir opções de personalização dos super-heróis. Além disso, você também recebe uma placa de identificação exclusiva.

Se o usuário reservar o jogo para o PlayStation 4, também vai receber uma placa de equipe que pode ser equipada em qualquer um dos seis Avengers principais, um gesto exclusivo da Ms. Marvel, e um tema de PS4 exclusivo. A reserva também libera Trajes Legado Marvel.

Ainda de acordo com as informações, também será liberada a Edição de Luxo e uma 'Edição Mais Poderosos da Terra', cada uma com seu próprio conteúdo heróico. Confira novo trailer que mostra mais jogabilidade e novos momentos explosivos:

Com informações da Sony

