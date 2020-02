Criam método científico para acabar com alergia a gatos

A alergia a gatos é comum na população adulta e, por isso, cientistas decidiram buscar uma solução para o problema. Segundo estudos, a saliva é a principal causa da alergia, de modo que os pelos dos animais levam aos sintomas.

Sabendo disso, cientistas do Instituto Purina desenvolveram um método para suprimir o ativo alérgeno da saliva dos gatos.

A alergia a gatos pode estar com os dias contados

A pesquisa descobriu que ovos de galinha podem neutralizar o alérgeno nos pelos, uma vez que eles contêm os anticorpos necessários para combater as reações incômodas.

“Esses alérgenos criaram uma grande barreira à adoção de gatos e podem limitar o afeto entre os animais e os seus amantes”, disse o pesquisador principal, Ebenezer Satyaraj.

As conclusões do estudo foram apresentadas no Congresso da Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica, e os cientistas devem continuar avançando para achar uma solução para o problema.

Fonte: Nueva Mujer