Atualização v11.50.1 soluciona bug no game Fortnite

Uma nova atualização v11.50.1 solucionou um recente bug no game Fortnite. A informação foi confirmada pela desenvolvedora Epic Games.

“Nós já sabemos do problema ao acertar pontos fracos enquanto vocês coletam recursos. Planejamos arrumar isso no próximo patch”, revelou na semana passada no Twitter.

Agora, o atualização soluciona o problema nas plataformas PlayStation 4, PC, Mac, Android, Xbox One, iOS e Switch

“Com o lançamento do v11.50.1 esse problema foi resolvido antes do próximo patch”, explicou na rede social. Confira postagem:

Evento ‘Amor e Guerra’

Também foi relatada uma observação no evento ‘Amor e Guerra’. “Sabemos sobre o problemas de pontos que não são contados para o time vencedor no evento Amor e Guerra. Essas pontuações não serão arrumadas”.

“Estamos juntando esses dados para arrumar isso em eventos futuros conforme continuamos a testar modos não-Battle Royale na aba competir”, explicou no Twitter.

