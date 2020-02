Atualização do Instagram deve liberar novo pacote de emojis para usuários do Android

Um atualização do Instagram deve liberar um novo pacote de emojis para usuários do sistema operacional Android. De acordo com a página especializada Emojipedia, a plataforma de fotos adotará o design de emojis do Facebook.

Esta atualização segue a recente informação "Instagram by Facebook", que começou a aparecer no final de 2019 no app, tornando o vínculo entre o Instagram e sua controladora mais claro.

Um porta-voz da empresa confirmou que o teste já está sendo realizado, informou Emojipedia. A medida é para permitir que usuários de versões antigas do Android vejam novos emojis.

Reprodução/Emojipedia

Ainda segundo o site, esse movimento para exibir emojis do Facebook no Instagram pode ser considerado mais um passo para unificar a marca.

Atualmente, apenas um pequeno número já teve acesso a novidade. A maioria continua vendo emojis nativos da Samsung (nos telefones Samsung) ou do Google (em todos os outros telefones Android).

No entanto, ainda não está claro quando a maioria dos usuários do Android começaram a ver os novos emojis. Confira postagem:

📲 Instagram now displays Facebook emoji designs for some Android users, instead of system-wide emojis from Google or Samsung https://t.co/6BofLClNsC pic.twitter.com/B0dXgmRwDo — Emojipedia 📙 (@Emojipedia) February 12, 2020

Com informações da página Emojipedia

