Aplicativo WhatsApp conquista nova marca impressionante de usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp, lançando em 2009, conquistou neste mês uma nova marca impressionante de usuários.

Conforme revelado pela plataforma, o app ultrapassou o número de dois bilhões de usuários em todo o mundo.

Para comemorar o feito, foi compartilhado um texto inédito sobre segurança no blog oficial do aplicativo: “Dois bilhões de usuários: conectamos o mundo com privacidade”.

Na publicação, é explicado como o WhatsApp prioriza o assunto, principalmente quando se trata da privacidade do usuário.

Confira o texto completo divulgado nesta semana:

Estamos extremamente felizes em anunciar que o WhatsApp ultrapassou a marca de dois bilhões de usuários em todo o mundo!

Com o WhatsApp, mães e pais podem falar com seus filhos onde quer que eles estejam, irmãos compartilham momentos importantes, colegas de trabalho colaboram com mais eficiência e empresas estão crescendo ao conectarem-se com mais facilidade a seus clientes.

No passado, as conversas privadas só eram possíveis pessoalmente. Agora, elas acontecem mesmo a longas distâncias por meio de chamadas de vídeo e mensagens instantâneas. Muitos momentos importantes e especiais acontecem diariamente no WhatsApp. Para nós, é uma honra alcançar o marco de oferecer esse serviço para mais de dois bilhões de usuários.

Quanto mais pessoas conectamos, maior é o nosso compromisso em proteger as informações que elas compartilham on-line. Por isso, é mais importante do que nunca continuarmos protegendo automaticamente todas as conversas no WhatsApp com a criptografia de ponta a ponta.

Para sua privacidade, a criptografia de ponta a ponta funciona como um cadeado digital que garante a segurança das informações que você envia e recebe pelo WhatsApp. Essa tecnologia ajuda a proteger você contra hackers e outros criminosos digitais. As mensagens são armazenadas somente no seu aparelho e nos aparelhos dos seus destinatários. Ninguém — nem mesmo o WhatsApp — pode ler suas mensagens nem ouvir suas chamadas. Suas conversas com amigos e familiares ficam só entre vocês.

Nos dias de hoje, a proteção que a criptografia de ponta a ponta oferece é uma necessidade. Nós não abriremos mão da segurança porque isso deixaria as pessoas mais vulneráveis. Para garantir ainda mais proteção, trabalhamos com grandes especialistas em segurança e utilizamos tecnologias de ponta no setor para impedir o uso indevido de informações, além de oferecer controles e formas de denunciar problemas. Tudo isso sem sacrificar a privacidade dos nossos usuários.

O WhatsApp nasceu com o objetivo de oferecer um serviço simples, confiável e privado. Continuaremos com o mesmo compromisso inicial: ajudar a conectar o mundo com privacidade e proteger a comunicação pessoal de 2 bilhões de usuários em todo o mundo.

