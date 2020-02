Com tema dinâmico gratuito, game The Last of Us Part II chega em 29 de maio para PS4

O game The Last of Us Part II, desenvolvido pela Naughty Dog, chega em 29 de maio deste ano para o console PlayStation 4 (PS4).

E novas informações sobre o título foram compartilhadas pela Sony nesta semana. Em comunicado, a empresa revelou detalhes da fase final do processo de produção. Confira:

Pré-Venda

A pré-venda do disco físico The Last Of Us II começou no Brasil em 29 de janeiro. Além de sua versão padrão, o Brasil terá a Edição Especial, que vem com um mini livro de arte de 48 páginas, embalagem metálica especial, incluindo jogo completo para PS4, tema dinâmico para PS4 e um conjunto de 6 Avatares da PSN.

PAX East 2020

De 27 de fevereiro até 1 de março, quem participar da PAX East 2020, em Boston (EUA), terá a oportunidade de jogar “Patrol,” uma área inicial do jogo, onde Ellie e Dina devem se aventurar para as áreas em torno de Jackson para lidar com infectados. A demo contém cerca de uma hora de gameplay e é apenas uma pequena mostra do que o aguarda no jogo completo.

Divulgação

PlayStation 4

Nova arte, papéis de parede e tema dinâmico gratuito do game The Last of Us Part II serão liberados para PlayStation 4. De acordo com a Sony, o jogador já pode baixar as versões das imagens em alta resolução como papéis de parede.

Também foi criado um novo tema dinâmico que muda do dia para a noite, baseado no relógio interno do seu sistema PS4, que já está disponível gratuitamente na PlayStation Store e pode ser resgatado usando o código:

Américas (incluindo o Brasil): 4FMP-BBNM-J5L3

Como revelado, o código vence no dia 11 de fevereiro de 2021. "Obtenha seu código na PS Store enquanto durar o estoque", orientou.

Com informações da Sony

