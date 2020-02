3 formas de preparar aveia para emagrecer rapidamente

A aveia é um dos cereais mais consumidos no mundo. Como café da manhã, lanche ou jantar, ela é muito versátil e nutritiva. Meia xícara de aveia fornece cobre, zinco, ferro, manganês, fósforo, magnésio e as vitaminas B1 e B5. Essa quantidade de flocos contém 13 gramas de proteína e 51 gramas de carboidratos, como explica o Healthline.

Além disso, a aveia é a aliada das pessoas que desejam perder peso, já que a sua ingestão está envolvida na redução do LDL (o “colesterol ruim”) e melhora a resposta do corpo à insulina.

Existem várias maneiras de consumir aveia, de receitas simples até as mais elaboradas.

Aveia com água ou leite

Se você tem pouco tempo para cozinhar, é fácil: beba um copo de água ou de leite com várias colheres de sopa de flocos de aveia. Basta deixá-los de molho por alguns minutos e adicionar um pouco de adoçante. Pronto, você tem um lanche saudável e baixo em gordura e calorias.

Aveia cozida com frutas

Demora um pouco mais para preparar, mas ainda é simples.

Ingredientes

½ xícara de aveia em flocos

1 xícara de água

Banana

Canela

Granola

Maçã vermelha

Mel

Morango

Modo de preparo

Ferva a água e, em seguida, adicione a aveia. Deixe cozinhar em fogo médio por 20 minutos ou até que os flocos estejam macios e cremosos. Retire do fogo e deixe esfriar. Sirva em um prato com mel, canela, granola e as frutas fatiadas.

Shake

Os shakes são uma das maneiras mais comuns de consumir o cereal. Você pode preparar esta receita em casa:

Ingredientes

¼ de xícara de aveia

¼ de xícara de iogurte natural

1 colher de mel

1 xícara de cubos de abacaxi congelados

1 xícara de leite de amêndoas

Extrato de baunilha

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes até obter um shake cremoso e consistente. Adicione o mel para adoçar.

Fonte: Nueva Mujer