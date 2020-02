Passagens aéreas promocionais para Miami por menos de R$ 2 mil

Temporada de voos promocionais para os Estados Unidos. É possível encontrar passagens aéreas para Miami, uma das maiores cidades do país, por menos de R$ 2 mil.

A companhia brasileira Gol oferece o melhor custo benefício nesta semana. O valor promocional já tem taxas incluídas. Confira:

Reprodução

Nossa busca utilizou como base uma viagem entre São Paulo (todos os aeroportos) – Miami (Miami International Airport) em tarifa mais econômica.

Encontramos passagens promocionais a partir de R$ 1.959,10. Nesta opção tarifária, bagagem despachada tem custo extra.

Todas as opções contam com conexão obrigatória em Brasília (Rota completa no caso acima: Campinas (VCP) – Brasília (BSB) – Miami (MIA) – Brasília (BSB) – Guarulhos (GRU)).

Os preços são variáveis e podem acabar a qualquer momento. Também podem ser alterados conforme data escolhida pelo passageiro.