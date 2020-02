Os signos do zodíaco que esperam tudo dos seus parceiros

Quando o assunto é relacionamento amoroso, alguns signos do zodíaco podem ser muito exigentes e esperar que o parceiro supra todas as suas necessidades.

Confira quais são:

Touro

A personalidade do taurino gira em torno da necessidade e vontade de ser cuidado, características que podem fazer alguns deles muito exigentes na vida a dois. Este signo costuma ficar atento ao que está recebendo e pode reclamar bastante quando se sente insatisfeito, sendo pouco agradável e pressionando o parceiro.

Câncer

Dedicado da sua parte, o canceriano pode terminar exigindo reciprocidade, mas de uma forma mimada que além de não ser construtiva, não permite que o outro faça as coisas do jeito dele. O desejo de “comandar o amor” pode fazer com que este signo fique preocupado sobre seu relacionamento a todo o momento, não deixando as coisas fluírem.

Virgem

O virginiano tende a ter atitudes práticas sem deixar de olhar as metas e horizontes. No entanto, quando alguém costuma ver as coisas de forma diferente ou tem outras prioridades, eles podem julgar e tentar controlar o outro para que ele cumpra com suas expectativas. Tudo isso pode ser muito desgastante e causar conflitos.

Aquário

Por se entediar com facilidade e esperar sempre mais das pessoas, o aquariano acaba exigindo muito dos seus parceiros amorosos. Muitas vezes, eles dão uma força para que a pessoa ultrapasse os próprios limites, mas podem acabar caindo no erro de esperar que o outro seja superior a todo o momento, se tornando muito intolerante.