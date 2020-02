Os países que também comemoram Carnaval, mas com uma festa bem diferente

View this post on Instagram

Fomos apanhados de surpresa. Sem saber, estávamos em pleno carnaval mineiro, em Potosí, na Bolivia. Sabíamos que o carnaval neste país era o segundo mais importante da América Latina, só não sabíamos que íamos estar no lugar certo há hora certa. Desfilaram pela rua centenas de mineiros em honra de Tata Ck'ajcha ou Dios de la Mina. Muita dança, bebida e espuma nos cabelos. Éramos os únicos estrangeiros naquela festa mas souberam receber-nos como irmãos. Obrigada Bolivia. 💕 . We weren't expecting. Without knowing it, we were at miner carnival, in Potosí, Bolivia. We knew that carnival here was the second most important in Latin America, we just didn't know we were going to be in the right place at the right time. Hundreds of miners paraded down the street in honor of Tata Ck'ajcha or Dios de la Mina. Lots of dancing, drinking and shaving cream in our hair. We were the only foreigners in that party but they knew how to receive us as brothers. Thank you Bolivia. 💕