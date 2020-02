Os melhores sites para encontrar estágio

O estágio é uma experiencia valiosa para os estudantes. Além de colocar em prática os conhecimentos teóricos, é a porta de entrada para o mercado de trabalho.

Em alguns cursos, ele ainda é obrigatório. Por conta disso, muitos estudantes, em determinada etapa da universidade, se veem desesperador em busca de uma oportunidade. Pensando em ajudá-los, o Metro Jornal selecionou quatro sites para encontrar estágio. Confira!

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) conta com uma plataforma onde é possível encontrar vagas de Estágio e Aprendizagem que estão disponíveis dentro do perfil do estudante.

O portal é voltado jovens universitários e conta com ofertas de emprego para recém-formados e estudantes que queiram um estágio.

A Superestagios é uma rede de franquias que administra estágios. A empresa conta com um site que oferece diversas vagas de trabalho para estudantes universitários.

O Nube é uma das maiores corporações privadas de colocação de jovens no mercado de trabalho. Em seu portal, é possível encontrar ofertas de vagas de estágios.