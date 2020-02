O conselho amoroso para cada signo terminar a semana da melhor forma

Mais uma semana chegará ao fim, mas ainda há tempo para terminá-la da melhor forma. Confira o conselho amoroso que seu signo deve levar em conta:

Áries

É preciso evitar a necessidade de dar a última palavra sempre. Infelizmente, essa atitude pode ser muito mal interpretada e afetar o outro mais do que você imagina. Algo que deseja só se tornará realidade quando a busca pelo controle cessar.

Touro

Durante esta fase de novos encontros e sexualidade em alta, será preciso se manter protegido das energias negativas e cultivar o pensamento positivo para vibrar em energias benéficas que o ajudarão a atrair o melhor.

Gêmeos

A timidez ou o orgulho excessivo pode fazer com que você não demonstre o interesse necessário ou atraia um sentimento recíproco. Lembre-se de não ter medo de inovar nos relacionamentos e ser mais aberto com seus sentimentos.

Câncer

As discussões devem ser resolvidas e não transformadas em uma briga de egos e controle. Moderação, paciência e vontade de superar os obstáculos o ajudarão a dar passos construtivos no relacionamento.

Leão

Uma relação deve ser construída com colaboração de ambos os lados e muita paciência. Ouvir e se conectar com a pessoa de forma aberta e recíproca pode fazer bem para o amor, convivência e sexualidade.

Virgem

Muitas vezes, terceiras pessoas que nos amam como amigos ou familiares podem influenciar negativamente em nossos relacionamentos amorosos. Tenha discernimento para receber conselhos.

Libra

O apoio e solidariedade com o outro não deve desaparecer quando existem problemas. Mesmo que tudo pareça tenso, é preciso apostar na conversa e consideração para resolver os problemas. Tenha cautela, pois um amor do passado pode dar as caras novamente.

Escorpião

Dedicar a vida a alguém que não o valoriza e que não aprecia sua forma de ser pode ser um dos maiores erros. Portanto, invista em amores recíprocos e que agregam a sua felicidade.

Sagitário

Hora de viver novas experiências e construir pontes que valorizem o amor e a amizade. Não tenha medo de explorar novas possibilidades e abrir seu coração para aquilo que ainda não conhece.

Capricórnio

Tenha cuidado com pessoas que não são sinceras e podem trair ou decepcionar. Lembre-se de abrir os olhos e estar alerta a sua intuição, especialmente com aqueles que parecem colocar seus interesses pessoais sempre a frente de tudo e todos.

Aquário

Mudanças importantes nem sempre são fáceis, mas não deixam de ser necessárias e benéficas. Seja forte e não tema iniciar caminhos mais produtivos.

Peixes

Hora de acreditar muito na intuição e sexto sentido, ficando atento a pessoas mentirosas e tóxicas. Lembre-se de que em um relacionamento, o esforço deve ser feito das duas partes.