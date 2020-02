Nova versão do WhatsApp para o sistema operacional Android

Uma nova versão do aplicativo de mensagens WhatsApp já está disponível para o sistema operacional Android.

Com o udpate, a versão foi elevada para o número 2.20.35, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

No entanto, a atualização ainda não foi disponibilizada na Google Play, sendo liberada de forma exclusiva para alguns usuários (por meio de um arquivo Apk).

Novo recurso

Muito esperado pelos usuários do aplicativo, o recurso dark theme (modo escuro) ainda não foi lançado na plataforma.

A novidade ainda está em fase de desenvolvimento e deve ser liberada muito em breve para os sistemas Android e iOS.

New WhatsApp for Android 2.20.35 web release is available now!https://t.co/3Hi4Cx4kMp#WhatsApp #Android #Bot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 10, 2020