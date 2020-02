Fiat revela imagem completa da nova Strada

A montadora Fiat revelou oficialmente, nesta quarta-feira (12), a primeira imagem completa da nova geração da Strada.

Na semana passada, a empresa já tinha divulgado um desenho misterioso do veículo. Agora, com a nova imagem, já é possível ver completamente a próxima geração do modelo.

"Nova Fiat Strada: Design e tecnologia que vão revolucionar (de novo) o segmento", compartilhou a marca no comunicado.

Apesar da divulgação, a Fiat não compartilhou nenhum outro detalhe. O veículo deve chegar às lojas ainda este ano. Confira:

Divulgação

