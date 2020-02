Cabelo verde menta: cor combina com todos os tons de pele e será tendência em 2020

Chegou a hora de considerar pintar o seu cabelo de verde menta. Há muitas razões para isso, mas a primeira delas: trata-se de uma das tendências deste ano. Outro bom motivo é que ele combina com todos os tons de pele, seja ela clara ou escura.

Outra razão para dar uma chance: independentemente do comprimento ou do tipo de cabelo, o verde menta fica maravilhoso. Tanta que já comprovamos com as celebridades que ousaram. A lista vai de Kylie Jenner a Suga, membro da banda sul-coreana BTS.

Se você é mais tradicional ou tem medo de uma mudança radical, pode incluir a cor na sua base atual, pintando um ou vários fios. Outra alternativa é colorir apenas as pontas dos cabelos.

Prepare o seu cabelo para tingi-lo com verde menta

Se o seu cabelo é escuro, descolora-o progressivamente. Não se apresse e siga as etapas do clareamento até chegar ao momento certo para remover a cor por completo.

Fazer isso sem dar a chance de cuidar do seu cabelo pode deixá-lo maltratado, e o resultado não será tão bonito — nem saudável — quanto o esperado.

Corte as pontas entre cada fase da descoloração, use bálsamos condicionadores constantemente e, se desejar, faça uma hidratação ou nutrição capilar.

