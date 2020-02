Tema escuro do WhatsApp já está disponível para o sistema iOS

O recurso tema escuro (dark theme), do aplicativo de mensagens WhatsApp, já está disponível para o sistema operacional iOS.

De acordo com o portal especializado WABetaInfo, neste momento o app liberou apenas para o beta do WhatsApp Business.

A versão foi elevada para o número 2.20.30.16. Segundo o site, o recurso também deve ser ativado para testadores da versão convencional em breve.

Ainda de acordo com portal, antes do lançamento para todos os usuários da popular plataforma, é necessário que a novidade passe por uma fase de avaliações. Confira:

Yes, it's a dark theme week!

WhatsApp Business beta for iOS 2.20.30.16 is available now on TestFlight, and it has the dark theme enabled!

The WhatsApp Messenger version should be available really soon!! https://t.co/xDXY7uvMl7

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 10, 2020