Tecnologia: Samsung anuncia chegada do Galaxy Z Flip no Brasil

Apresentado pela Samsung globalmente nesta terça-feira (11), o novo "Galaxy Z Flip expande o universo de possibilidades da era de smartphones com telas dobráveis".

"Quando fechado, o smartphone cabe na palma da mão, podendo facilmente ser guardado no bolso sem ocupar grande espaço", revelou a empresa em comunicado. Confira todas as especificações técnicas do aparelho:

Display principal: 6.7“ FHD+ Display AMOLED Dinâmico (21.9:9) Infinity Flex

Display externo: 1,1” Super AMOLED

Câmera frontal : 10 MP

Câmera dupla traseira: 12 MP UltraWide e 12 MP Wide

Processador: Processador de 7nm 64 bits Octa-Core 64 bits

Memória: 8 GB de RAM, com memória interna de 256 GB

Bateria: Bateria dupla de 3.300 mAh

Carregamento: Compatível com carregamento rápido com e sem fio Wireless PowerShare

Sistema operacional: Android 10

Sensores: Impressão digital, acelerômetro, barômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de efeito hall (digital, analógico), sensor de proximidade, sensor de luz RGB

Autenticação: Tipo de bloqueio: padrão, PIN, senha Tipo de bloqueio biométrico: Sensor de impressão digital, reconhecimento facial



Ao ser desdobrado, o Galaxy Z Flip se adapta a diferentes ângulos, criando oportunidades para selfies e chamadas de vídeo sem que o usuário precise segurar o dispositivo em suas mãos. Por fim, quando totalmente aberto, um display de 6,7 polegadas é revelado.

Divulgação

Mercado brasileiro

Como revelado pela empresa, já foi lançado um link para pré-registro, válido até 4 de março, onde serão liberadas informações sobre a chegada do produto ao mercado nacional

Entre os dias 4 e 10 de março, haverá uma exibição prévia do Galaxy Z Flip em algumas lojas selecionadas, enquanto o início das vendas no País será em 11 de março, com preço sugerido de R$ 8.999,00, em versões ultravioleta e preto.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: