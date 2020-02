Tecnologia: Samsung acaba de lançar o novo smartphone Galaxy S20

A Samsung apresentou, nesta terça-feira (11), o novo Galaxy S20, uma nova série de smartphones flagship. Como revelado pela empresa em comunicado, a nova linha conta com uma arquitetura de câmera totalmente nova que combina Inteligência Artificial.

Todos os dispositivos da série – Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra – são equipados com tecnologia 5G. O Galaxy S20+ e o Galaxy S20 Ultra são os primeiros smartphones capazes de criar novas experiências móveis que tiram proveito das frequências sub-6 e mmWave. Segundo a empresa, a série é capaz de fornecer recursos de 5G autônomos (SA) e não autônomos (NSA). Confira todos os detalhes:

Sistema totalmente novo

O Galaxy S20 conta com um sistema de câmera totalmente novo – equipado com Inteligência Artificial e com o maior sensor de imagem oferecido pela marca.

Com um sensor de imagem maior disponível no Galaxy S20, a resolução da câmera é significativamente maior, para imagens mais detalhadas com flexibilidade adicional para edição, corte e zoom. O S20 e S20 + têm uma câmera de 64MP. Já o S20 Ultra oferece câmera de 108MP.

Outro benefício é que os sensores maiores absorvem mais luz, para obter uma qualidade de imagem mesmo em situações de pouca luz. O S20 Ultra dá um passo adiante alternando dinamicamente entre um modo de 108MP de alta resolução e um modo de 12MP, graças à tecnologia nona-binning que combina nove pixels em um no nível do sensor.

Capacidade de zoom: Ele chega com a tecnologia Space Zoom do Galaxy S20, que usa uma combinação de Zoom Óptico Híbrido e Zoom de Super Resolução, que inclui zoom com inteligência artificial. Use zoom de até 30X no Galaxy S20 e S20 + ou aprimore as revolucionárias lentes dispostas horizontalmente no S20 Ultra – que usa processamento de múltiplas imagens alimentado por inteligência artificial para reduzir a perda de qualidade em altos níveis de zoom. Aumente o zoom até 100X com uma visão mais nítida do que antes.

Single Take. Várias possibilidades: O Galaxy S20 pode registrar várias fotos e vídeos (com Foco Dinâmico, cortes, ultra wide e muito mais) e usar a IA para recomendar as melhores.

Qualidade profissional de vídeos: O Galaxy S20 oferece uma capacidade de gravação de vídeo em 8K, chegando com o recurso Super Steady e estabilização antirrolamento.

Experiência

O Galaxy otimiza a experiência com novos recursos e parcerias impactantes. Confira as novidades:

Música: A Samsung lançou uma nova integração entre o Spotify e as rotinas da Bixby. Já com o recurso Music Share, estenda sua conexão Bluetooth emparelhada a um alto-falante ou aparelho de som automotivo.

Bate-papo por vídeo com o Google Duo: Com o 5G, o Galaxy S20 aprimora a experiência de bate-papo por vídeo através de uma integração com o Google Duo. Agora, no discador, você pode tocar no Duo para iniciar uma chamada de vídeo e aproveitar, pela primeira vez, de uma qualidade HD. O Google Duo é compatível com vários sistemas operacionais.

Jogos: "Com uma tela de 120Hz, você terá uma experiência de jogo com gráficos incrivelmente suaves – perfeitos para jogar em uma rede 5G. No final do segundo trimestre, a Microsoft, parceira da Samsung, lançará seu popular Forza Street na Galaxy Store: vai ser a primeira vez que esse título chega aos dispositivos móveis. Graças a um processador rápido, 12 GB de RAM, áudio otimizado pela AKG e o recurso game booster (que trabalha em segundo plano para otimizar as configurações ao desempenho máximo), o Galaxy S20 oferece uma poderosa experiência de jogo", revelou.

Segurança do usuários

Como revelado, o Galaxy S20 é protegido pelo Knox – a plataforma de segurança móvel. Ele também possui um novo processador, chamado Guardian Chip.

Alimentada por uma bateria robusta, a linha Galaxy vem com um carregador rápido de 25 W, enquanto o S20 Ultra também suporta carregamento Super-Rápido de 45 W; e todos vêm com muito armazenamento (128 GB para o Galaxy S20; 128 GB e 512 GB para o Galaxy S20+ e o Galaxy S20 Ultra) .

Com o S20, você também pode experimentar a interface One UI 2. A linha também conta com os recursos SmartThings, Samsung Health e Samsung Pay.

Disponibilidade Global

A partir de 6 de março de 2020, a série Galaxy S20 da Samsung estará disponível em várias cores clássicas:

Galaxy S20: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Galaxy S20+: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black

Galaxy S20 Ultra: Cosmic Grey, Cosmic Black

Com informações da Samsung

