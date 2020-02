As previsões da semana para o seu número pessoal, segundo a numerologia

A semana começou com uma lua cheia em leão que, segundo a astrologia, mexeu e ainda vai mexer com muitos signos. Mas o que será que a numerologia tem a dizer sobre esta semana? Confira o que diz o portal “Horoscope”.

Descubra seu número pessoal

O cálculo é bem simples: basta somar os números da data de nascimento e obter o valor de 1 a 9. Por exemplo: 01/10/1992. É necessário somar a data de nascimento e o mês 01+10=11 e somar o ano 1+9+9+2= 21. Então somasse os dois resultados 21+11=32. Em seguida os dois algoritmos do resultado 3+2=5. Nesse caso, o ano pessoal seria 5.

Previsões para a semana, segundo a numerologia

Número pessoal 1

“Você não é amaldiçoado devido a tempos difíceis. Reivindique abundância em face da decepção. Expectativas positivas são o caminho da sabedoria. Você tem a capacidade de visualizar o que deseja e vê-lo aparecer. Há mais recursos disponíveis em sua vida do que o que você vê na sua frente agora. Seja muito honesto sobre relacionamentos que não estão dando o que você deseja e precisa”.

Número pessoal 2

“A energia desta semana aumenta sua confiança no trabalho e apoia a entrada de dinheiro. Oportunidades de negócios se apresentarão. Ao mesmo tempo, pessoas sem escrúpulos podem tentar tirar vantagem de você. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Amizades e festas serão ainda mais agradáveis se você estiver disposto a pedir ajuda”.

Número pessoal 3

"Você pode estar se sentindo muito sentimental ou nostálgico em relação ao passado. Você pode ser assombrado pelos padrões estabelecidos por glórias e sucessos do passado, velhos amores e outras aventuras. É preciso honrar, mas renunciar ao que foi. Você está na porta de uma nova maneira de ser. Resolva abordar a vida com expectativas menos exigentes e mais realistas sobre você e suas circunstâncias. Esteja pronto para definir um novo curso sob a poderosa energia disponível no domingo”.

Número pessoal 4

“Você pode se sentir frustrado ou desanimado com os desafios e decepções do ano passado. Isso não é motivo para se desesperar. Passe algum tempo se retirando do mundo para desfrutar dos prazeres simples que você mais gosta. Você está em uma encruzilhada poderosa. Sob a poderosa energia disponível no meio da semana, qualquer decisão específica que você tome ou meta que definir irá ajudá-lo a construir um futuro melhor e mais satisfatório. Esteja aberto à participação de um amigo de confiança”.

Número pessoal 5

“Os padrões destrutivos podem mudar a seu favor. As coisas ruins têm um jeito de se esgotar se você não se interessar pelo drama. Evite culpar-se pelas dificuldades que enfrenta agora. Esses problemas criam força e isso traz o poder de construir algo novo e melhor para o futuro. Uma atitude positiva pode ajudá-lo a lidar com qualquer desafio emocionalmente carregado”.

Número pessoal 6

“Você pode enfrentar mais facilmente qualquer problema com força e coragem. Às vezes parece que tudo que você vê são más notícias. Você é cético e pode duvidar que algo vai mudar a seu favor. Mas o amor que brilha em você não pode ser totalmente obscurecido. O mundo pode fazer o pior, mas você sobreviverá. Você tem um núcleo que não pode ser parado. Estabeleça limites que protejam seus interesses e siga seus sonhos”.

Número pessoal 7

“A s coisas podem parecer piores quando estão prestes a melhorar. Você pode achar fácil listar todas as razões pelas quais o que você quer que aconteça não aconteça, mas isso é uma mentira. Tempos melhores aparecem quando você menos espera. Velhas tradições e hábitos estão caindo. Você está à beira de uma nova maneira de ser. Os laços com o passado influenciam menos o seu pensamento”.

Número pessoal 8

“Você deve confiar em sua intuição. Você sabe o que é melhor para você. Perguntas sobre saúde, segurança e o que você perdeu podem ter dominado seu pensamento. Muitos têm permitido que o medo dite suas ações. Quanto mais você se concentrar em quem você é no seu coração, mais fácil será apresentar o seu verdadeiro eu ao mundo. Espere oportunidades novas e felizes. Tudo é possível se você pedir o que precisa e confiar que ele chegará”.

Número pessoal 9

“Você pode enfrentar um conflito esta semana. Quem você é e quem você sente que deve ser para agradar aos outros pode ser muito diferente. Algumas pessoas podem não gostar de tudo que você pensa e sente. A diferença entre o que é e o que deveria ser pode deixá-lo irritado e ressentido. Isso pode minar sua confiança. Se você atacar os outros, a verdadeira fonte de seu descontentamento estará dentro dele. Mude sua atitude e mude o mundo”.