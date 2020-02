Os signos do zodíaco que sabem escolher amigos

Quando o assunto é amizade, alguns signos do zodíaco costumam escolher boas pessoas para dividir suas tristezas e alegrias.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode até se enganar de vez em quando, mas na maioria das vezes acaba mantendo por perto relações sinceras que a cada dia demonstram mais seu valor. Por mais que a vida seja corrida, este signo costuma dedicar tempo as suas amizades e, por isso, está presente nos momentos de dificuldade, quando os laços podem ficar ainda mais fortes.

Touro

Intuitivo com o que está ao seu redor, o taurino observa muito bem as pessoas que deseja se aproximar. Ele pode demorar em se decidir, mas a partir do momento que deseja consolidar uma amizade dificilmente mudará de ideia sem motivo, formando relações estáveis e confiáveis, que não se abandonam diante de qualquer problema.

Capricórnio

O capricorniano é bom para escolher amigos porque trabalha em suas relações, desenvolvendo laços de confiança, paciência e apoio que duram. Ele acredita que a vida acaba mostrando quem é de verdade e, por isso, pode levar tempo para confiar totalmente, o que os faz manter por perto somente pessoas que revelam sua consideração e cumprem promessas.