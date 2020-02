Os signos do zodíaco que não perdoam pessoas ingratas

A ingratidão é uma falha grave e quase impossível de ser perdoado por alguns signos do zodíaco. Confira se você está nesta lista:

Áries

O ariano odeia sentir a falta de reciprocidade e receber as coisas pela metade. Por isso, ele pode até tentar superar pessoas ingratas, mas quase sempre acaba explodindo sua opinião sobre o assunto ou agindo com pouca consideração para retribuir a decepção ao outro.

Leão

Este signo costuma ser leal e fica muito decepcionado com pessoas que preferem agir com ingratidão. Ele se sente manipulado e lesado, por isso não costuma voltar a confiar em quem não cumpre com o que deveria e prejudica outras pessoas.

Escorpião

Quando presencia uma ingratidão, o escorpiano sente que perdeu o controle e foi defraudado. Esta sensação costuma deixar seu lado rancoroso e vingativo vir à tona, podendo render problemas ainda mais complexos e que terminam de vez com a relação.

Capricórnio

A ingratidão é considerada o limite do egoísmo para o capricorniano. Por isso, ele prefere cortar pessoas que agem desta forma da sua vida e quase nunca dá uma segunda chance. Este signo pode preferir nem esclarecer o ocorrido e apenas seguir em frente para resolver este problema sozinho.