Os signos que precisam esquecer o ex para atrair um novo amor

Durante o mês de fevereiro, alguns signos do zodíaco podem recomeçar sua vida amorosa de uma forma muito mais positiva se finalmente desapegarem de pessoas do passado.

Confira quais são:

Câncer

Um relacionamento ou pessoa do passado pode voltar, exigindo muita paciência para lidar com os ressentimentos e fechar ciclos. Especialmente para os que ainda permanecem com relacionamentos indefinidos com o ex, a determinação de um ponto final fará toda a diferença, pois determinará o desprendimento de um conexão desgastada e dará finalmente espaço para que o novo entre em sua vida.

Sagitário

A maioria dos sagitarianos está passando por um momento de necessidade de limpeza de energias e percepção de novos horizontes. No entanto, relacionamentos que não foram criados em bases sólidas ou já terminaram podem atrapalhar essa evolução. Será preciso não dedicar mais energia e pensamentos ao passado, desconectando pessoas da mente e coração. Ao deixar alguém finalmente ir embora, um novo amor pode iniciar de forma mais clara ou finalmente começar a fluir melhor.

Peixes

Enquanto alguns enfrentam a possibilidade de encontrar pessoas antigas, outros piscianos devem se preocupar com finalizações necessárias e difíceis do passado e presente. Para fazer isso, é preciso evitar se deprimir, tentando apenas entender as aprendizagens que os problemas trouxeram. Uma nova fase amorosa deve se iniciar e é possível que um novo pretendente já esteja a espreita; ainda assim, lembre-se que antes de tudo é importante se livrar de pesos que não o deixam ser otimista.