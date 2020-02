Os 5 sites que oferecem passagem aérea mais econômica

Um dos principais gastos de uma viagem, certamente, é a passagem aérea. Contudo, há algumas técnicas que permitem encontrar passagem aérea mais econômica.

O primeiro é comprar a passagem com pelo menos de 60 dias de antecedência, pois, segundo um estudo da plataforma de viagens Kayak, isso pode reduzir o custo em mais de 30%.

Já o segundo passo é contar com sites que oferecem economia ou até mesmo excelentes promoções (muitas vezes relâmpago). Para ajudar nossos leitores que desejam programar uma viagem barata, selecionamos os 5 sites que oferecem bilhetes aéreos com excelentes preços.

O site conecta quem quer viajar com mais economia com quem deseja vender milhas para ganhar uma renda extra. Com isso, consegue oferecer passagens com preços muito mais econômicos.

Além de informações de viagem, os Melhores Destinos é um site que divulga as melhores promoções de passagens aéreas.

A agência de viagem online consegue comprar os preços das passagens e oferecer ao viajante o preço mais barato.

O site é um buscador de bilhetes aéreos e que realiza comparações para que o usuário veja qual a opção mais barata para o destino que deseja.

A Kayak encontra as passagens com os melhores valores. Além disso, conta com uma alerta no qual o usuário pode se cadastrar para receber promoções relâmpagos.