Gigantesca estrela Betelgeuse pode explodir a qualquer momento e preocupa especialistas

A gigantesca estrela Betelgeuse, localizada na constelação de Orion, pode explodir a qualquer momento. E as próximas semanas seriam cruciais para entender o futuro da supergigante, de acordo com informações do portal The Astronomer's Telegram.

Com o fenômeno espacial, a estrela distante, também conhecida como HIP 27989, pode se tornar uma supernova.

Considerada uma das estrelas mais brilhantes do céu, observações recentes constaram que ela estaria menos luminosa e mais fria.

Segundo os cientistas, Betelgeuse tem cerca de 8,5 milhões de anos de vida, e o peso da idade revela um apagamento repentino.

Como divulgado, estrela é monitorada constantemente pelos especialistas. E a previsão é que novas informações possam confirmar o verdadeiro destino da gigante vermelha.

LEIA TAMBÉM: