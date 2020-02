Battle Royale: Free Fire terá evento temático de Ragnarok Online

O game Free Fire contará em breve com um evento temático de Ragnarok Online. A novidade foi compartilhada pela Garena nesta terça-feira.

Como divulgado pela empresa, a nova ação é uma parceria da Garena com a Gravity, empresa responsável pela franquia Ragnaro.

Os jogadores poderão desfrutar desta colaboração de Ragnarok no Free Fire a partir de 13 de março, com direito a ter um Poring como pet, além das skins Algoz Caído, Algoz Celestial e a Máscara Feliz.

Ainda de acordo com as informações, haverá itens disponíveis para compra dentro do jogo e outros serão gratuitos.

Os jogadores poderão convidar amigos que não fizeram login no Free Fire recentemente para receber um Chapéu de Poring ao retornarem por meio do evento dedicado "Dê a seus amigos um Chapéu de Poring!".

Com informações da Garena

