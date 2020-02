Com conteúdo exclusivo para PS4, segunda temporada de Modern Warfare já está disponível

Já está disponível a segunda temporada do game Call of Duty: Modern Warfare. A nova season foi liberada nesta terça-feira (11), de acordo com informações divulgadas pela Sony.

Como revelado em comunicado pela empresa, a segunda temporada chega com dois novos mapas — Rust e Atlas Superstore.

“Jogadores veteranos de Call of Duty talvez se recordem de Rust, uma batalha em meio a um campo de petróleo no deserto com combate rápido. Atlas Superstore é um mapa completamente novo que se passa em um armazém onde jogadores porecisam batalhar entre os corredores, caixas caídas e mercadorias destroçadas”, revelou.

Os jogadores de Modern Warfare receberão mapas adicionais para os modos Ground War e Gunfight. “Em Ground War, jogadores poderão encontrar o Zhokov Boneyard — um cemitério de aviões enorme com bastante espaço para capturar objetivos, avançar o território de sua equipe e terreno para combate de veículos”.

“Para Gunfight, teste o Bazaar, uma seção pequena das ruas do Urzequistão que se tornou um campo de batalha tenso e tático”.

Além disso, jogadores do console PlayStation 4 podem jogar o mais recente mapa de Special Ops Survival — Azhir Cave — e ir para a batalha com uma Weapon Blueprint exclusiva.

Conteúdo Adicional da Segunda Temporada para Todos

Ainda segundo a empresa, foi liberado conteúdo adicional da segunda temporada para todos. “Jogadores terão de escalar mais ranques para avançar seu Season Rank, enquanto ribbons passados serão memorizados”.

"Novas formas de ganhar XP incluem novos Trials, ribbons, desafios e missões para Multiplayer e Special Ops. Use tokens de XP e eventos para maximizar sua progressão no caminho para vencer todos os desafios da Segunda Temporada”.

Com informações da Sony

