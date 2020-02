Vídeo de técnica para ajustar jeans na cintura sem costura se torna viral nas redes sociais

O Tik Tok está repleto de vídeos e alguns deles também pode ser uma ferramenta de aprendizagem com tutoriais ou dicas valiosas.

Uma técnica que se popularizou na rede social recentemente promete ajustar rapidamente uma calça ou short jeans na cintura usando apenas um cadarço.

Confira a artimanha publicada por @aaliyahrmorales, que também fez sucesso no Twiter:

Uhm this may have just changed my life pic.twitter.com/HYWjMAG0bu

— hails (@hailey_3rose) February 2, 2020