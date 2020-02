Os signos do zodíaco que mais julgam seus parceiros

Alguns signos do zodíaco costumam julgar as pessoas com facilidade, mesmo que as amem e tenham escolhido ficar do lado delas.

Confira quais são:

Áries

O ariano dificilmente consegue conter sua crítica, podendo atingir o outro com suas palavras duras quando considera algo errado, irritante ou simplesmente muito diferente do que ele pensa. Para ele, é difícil conter o julgamento até mesmo com as pessoas que mais ama, o que pode fazê-lo se arrepender ao enfrentar as consequências da sua falta de tato com os palavras.

Virgem

O virginiano pode ser antiquado para lidar com opiniões e atitudes diferentes das suas, o que o faz julgar até mesmo seus parceiros e nem sempre com uma abordagem suave. Quando se sente frustrado, este signo tende a enxergar ainda mais as diferenças como defeitos, esquecendo que cada um possui um tipo de inteligência e valor.

Câncer

Quando o canceriano se sente inseguro, ele tende a enxergar ainda mais as falhas dos outros e podem fazer julgamentos impulsionados por mágoas e humor instável. Especialmente em assuntos sentimentais, este signo pode tentar demonstrar o quão superior é ao outro e isso pode ser desgastante.

Escorpião

O escorpião pode julgar o outro constantemente, mas esconde isso demonstrando suas opiniões como quem quer somente ajudar. No entanto, ele se sente menosprezado quando as pessoas preferem fazer as coisas de forma diferente e iniciam desentendimentos repentinos usando o julgamento.