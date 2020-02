Tecnologia: Motorola começa pré-venda do smartphone Razr no Brasil

A Motorola anunciou na semana passada a pré-venda limitada do novo smartphone Razr no Brasil, primeiro aparelho com tela dobrável em formato flip do mundo.

Conforme revelado pela empresa em comunicado, os consumidores receberão o produto em até 20 dias úteis a partir da data da compra.



O celular chega na cor Black e com 128 GB de armazenamento. Ainda segundo a empresa, o Motorola Razr tem preço sugerido de R$ 8.999.

Zero gap

O smartphone apresenta o primeiro sistema de fechamento com "zero gap", que permite que ambos os lados da tela flexível se fechem perfeitamente.

“Quando fechado, a tela interativa Quick View permite acessar informações importantes de forma prática e fácil”, revela a descrição.

Teste de resistência

Após uma polêmica envolvendo a durabilidade do aparelho, a Motorola compartilhou nas redes sociais o teste de resistência realizado no Razr.

A divulgação ocorreu após o site especializado CNET indicar que o novo modelo suportaria ser dobrado por até 27 mil vezes. Confira o vídeo da empresa:

Check out the real #razr flip test and flip for years. https://t.co/lJZHCVeapQ pic.twitter.com/FDgW9fEEz6 — Motorola US (@MotorolaUS) February 8, 2020

Com informações da Motorola

