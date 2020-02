Tecnologia: Próximo iPhone 9 da Apple deve ser anunciado no mês de março

O próximo iPhone SE 2, também conhecido como iPhone 9, da Apple deve ser anunciado mundialmente em março deste ano.

Um novo vazamento, divulgado pelo site especializado iGeeksBlog em parceria com a página OnLeaks, revela detalhes do novo smartphone com sistema iOS.

Até então, ele terá 3 GB de memória RAM. Sobre armazenamento interno, o aparelho deve chegar com 64 GB ou 128 GB.

Por último, o iPhone SE 2 (os nomes ainda não são oficiais) deve ter uma única câmera traseira e tela de 4,7 polegadas. Confira postagem:

Here are exclusive iPhone 9 aka iPhone SE 2 renders 🔥 Check out all stunning 5K renders + 360 Degree Video + dimensions ➡️ https://t.co/1Rx4uvgX8g#Apple #iPhone9 #iPhoneSE2 pic.twitter.com/8eUaoqm2ZP — iGeeksBlog  (@igeeksblog) January 7, 2020

Com informações do site iGeeksBlog

