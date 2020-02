Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 10 a 14 de fevereiro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Seja grato a todos aqueles que o ajudam a ser uma pessoa melhor e o auxiliam economicamente. Desapegue do que o machucou no passado, especialmente daquele amor que não era para você e só tirou energia positiva.

Hora de lembrar-se da grandeza que você tem como ser humano e que não deve se limitar, se não que ir atrás de tudo o que deseja fazer. Você deve colocar cada pessoa em seu lugar e não se deixar envolver por fofocas, principalmente no trabalho.

Você sente falta do seu parceiro, mas lembre-se de que alguns amores precisam se separar, para ficarem ainda mais unidos depois. Os solteiros se apaixonam por alguém do signo de Capricórnio, Aquário ou Libra que será muito compatível.

Seu dia de sorte será 11 de fevereiro com os números mágicos 01, 23 e 77. Use laranja e vermelho para atrair abundância.

Touro

Plenitude na vida e amor. Você alcançará tudo o que tem em mente, apenas tenha discrição com os outros para não se encher de energias negativas. Continue com seus estudos ou se planeje para voltar a aprender o que gosta.

Você terá que ajudar sua família a resolver problemas; tente não pensar demais e fazer as coisas de forma prática para não se complicar além da conta.

Um amor do passado pode querer voltar; lembre-se de que todos erramos e algumas pessoas merecem uma segunda oportunidade quando confiamos no seu arrependimento. O solteiro pode se apaixonar por alguém do signo de Virgem ou Capricórnio, que será muito compatível.

Não seja tão teimoso se um negócio ou situação no emprego não ocorrer; tente avançar com outro projeto. Seus números da sorte são 05, 38 e 44.

Gêmeos

Abertura ao novo e busca da paz interior é o foco agora. Tenha cuidado com as decisões que você toma e pense duas vezes antes de agir para não ter nenhum contratempo em sua vida pessoal e profissional mais tarde.

Você está no caminho certo em casos de amor e tem chances de ter um relacionamento sério em breve. Para os solteiros, surge um novo amor do signo de Libra, Sagitário ou Peixes, que será muito compatível. Cuidado com problemas de saúde.

Este é o momento de renascer espiritualmente, isto é, de pedir ao universo o que você precisa receber e pensar com mais esperança e positividade.

Fique atento a possíveis traições no trabalho e não entre nos problemas de outras pessoas. Você recebe um desafio que resolverá da melhor maneira. Seu dia de sorte será 13 de fevereiro com os números 01, 49 e 55.

Câncer

Você é a inspiração de muitos e a confiança de outros. Os dias estão chegando com algumas dificuldades no trabalho ou estudos; portanto, mantenha a calma e seja muito cauteloso com tudo o que comentar sobre os outros.

Lembre-se de que seu signo é caracterizado por ser muito sincero; portanto, tente não falar demais ou dar opiniões que não foram solicitadas. Você tenderá a crescer economicamente e poderá comprar algo importante em breve.

Seus números da sorte são 07 e 21; adicione sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Você terá sorte em assuntos de amor. Se você está comprometido, a chance formalização é grande. Os solteiros podem conhecer alguém muito interessante de Escorpião ou Aquário que pode ser o parceiro ideal.

Leão

Você pode atrair mais facilmente abundância e que não deve pensar nos problemas obsessivamente; deixe que tudo flua em seu espaço e momento certo.

Você está em uma boa hora para trocar de emprego por um melhor e iniciar o projeto que deseja. Um amor muito sincero entrará em sua vida e pode ser do signo de Sagitário ou Áries; portanto, é preciso abrir o coração novamente.

Os comprometidos podem ter algumas dificuldades por causa do ciúme, por isso tente não levar a situação adiante. Seus números da sorte são 09 e 23; seu melhor dia é na terça-feira.

Não brigue no trabalho e lembre-se de que mesmo que você seja o líder, isso não indica que você está sempre certo.

Virgem

Dias de sorte e ajuda espiritual para ser melhor em todos os aspectos da sua vida. Você deve resolver qualquer questão trabalhista pendente.

Você está no tempo de renascer em muitos sentidos. Em 13 de fevereiro, se conecte com sua intuição e coração, fazendo os desejos que almeja para 2020.

Não negligencie os laços de amor com amigos e família, pois você pode se arrepender no futuro. Uma viagem ou trabalho fora do país pode surgir; tudo sairá bem e irá ajudá-lo a crescer economicamente.

Cuidado com os acidentes e tente ser mais cauteloso na rua. Você compra algo importante para a carreira. Seus números da sorte são 00 e 17.

Libra

É hora de fazer mudanças positivas para viver bem. Seja melhor como pessoa e pense também no futuro. Lembre-se de não se deixar guiar pelo o que os outros são o possuem; cada pessoa deve ser única e focar sempre naquilo que não se tem traz infelicidade.

Para muitos, é hora pensar na família e ver o futuro ao lado das pessoas que ama. Os solteiros podem conhecer um novo amor de Gêmeos, Câncer ou Capricórnio, que será muito compatível.

Nesta semana, você terá reuniões de última hora para mudanças no trabalho. Você deve definir com quem ficará se estiver entre dois amores; lembre-se de dar uma chance a quem o faz sorrir. Seus números da sorte são 13 e 29.

Escorpião

Hora de libertação de todas as energias negativas que você carregou do passado e dar continuidade aos projetos de vida, visando o sucesso.

Você se sentirá um pouco sobrecarregado com o trabalho e as pressões, mas lembre-se de que tentar fazer tudo ao mesmo tempo não funciona; é preciso relaxar e organizar melhor seu tempo.

Cuidado com dores de cabeça e dor no peito; tente consultar o médico se necessário. Uma viagem pode ser planejada ou sair do papel. Lembre-se de que os melhores momentos da sua vida são quando você vive em paz ao lado de quem ama.

Você terá sorte no dia 13 de fevereiro com os números 02 e 65. O prateado atrairá mais força espiritual.

Sagitário

Você terá fluidez de energias positivas e chegada de abundância em sua vida. As coisas no trabalho começam a avançar a partir de mudanças suas.

A força espiritual estará do seu lado e você deve tirar vantagem dela. Dê força para a sua família sair de qualquer problema. Você faz uma viagem.

Serão dias de muitas ocupações e compromissos. Lembre-se de que você é muito carismático e gentil com as pessoas, mas isso faz com que atraia muita inveja ao seu redor, tente se proteger usando mais cores vivas e pensando positivo.

Não se preocupe tanto com o que pensam de você. Você terá sorte com os números 06 e 21. Um novo amor pode lhe dar um presente.

Capricórnio

Você deve ser muito consistente com qualquer decisão que tomar, porque isso afetará seu futuro. Hora de ter em mente que quedas e tropeços são experiências de vida.

Semana de sorte que você deve aproveitar. Cuidado com problemas renais ou infecções sexualmente transmissíveis.

Você é muito bom em ajudar outras pessoas sem receber nada em troca, mas às vezes os outros abusam da sua boa vontade, então tente diferenciar quem são seus amigos de verdade.

Não brigue mais com seu parceiro para evitar o desgaste do relacionamento. Os solteiros podem se apaixonar por alguém de Áries, Gêmeos ou Virgem que será muito compatível. Seu signo considera o sexo fundamental e isso é uma parte importante da sua vida em casal.

Você terá sorte no dia 12 de fevereiro e seus melhores números são 13 e 29.

Aquário

Sua força interior aumentará e seu poder de convencimento estará ainda mais presente no trabalho e na vida pessoal. Você deve tirar proveito dessa onda de boa sorte para realizar seus projetos.

Todo o seu lado místico e persuasivo será muito alto e você poderá sentir o que está por vir no seu futuro. Você recebe um reconhecimento de emprego. Tente manter aquele sorriso que cativa os outros e você verá portas se abrindo.

Tenha cuidado ao falar sobre os problemas do parceiro e evite o ciúme. Celebrações e presentes surpresas chegam. Você terá sorte no dia 13, uma data muito importante, e números são 08 e 33.

Cuide melhor da sua saúde. Aqueles que são solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Libra, Aquário ou Áries.

Peixes

Você deve pensar mais em seu futuro. Está na hora de tomar decisões firmes para obter sucesso. Semana que podem render uma viagem. Lembre-se de que sua boa energia depende de estar em constante movimento.

Tente quitar contas em atraso. Não seja mais tão rancoroso com sua família; aprenda a esquecer e a não dar importância a situações passageiras. Os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Câncer, Libra ou Áries.

Evite confiar muito em seus colegas de trabalho, pois pode ser surpreendido com uma traição. Seus números da sorte são 05, 31 e 44. Seu melhor dia será 13 de fevereiro e você terá sorte em tudo relacionado a negócios. Nesse dia, tente vestir tons de vermelho e azul para multiplicar sua boa energia.