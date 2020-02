Cortes de cabelo para mulheres de rosto redondo: os estilos preferidos das celebridades

Os rostos redondos são lindos, pois proporcionam uma aparência doce e jovem. E, para realçar essas vantagens, é importante usar um estilo que combine, ou seja, que crie volume e textura nas áreas certas.

Confira estes cortes de cabelo usados por celebridades de rosto redondo.

Franja

Kirsten Dunst usa a sua franja loira para emoldurar e fazer o seu rosto parecer mais longo. O segredo é pentear para os lados.

Reprodução/Pinterest

Lob

Selena Gomez é uma amante do long bob na altura dos ombros. Para dar textura e movimento aos cabelos, a cantora usa leves camadas nas pontas e evita criar volume nas laterais do rosto.

Reprodução/Pinterest

Bob

Sarah Hyland adora usar o cabelo curto com ondas naturais. O seu segredo para afinar o rosto é deixar o comprimento na altura do queixo e pentear as mechas para o lado.

Reprodução/Pinterest

Altura do ombro

As mulheres de rosto redondo também podem usar ondas, desde que seja como Chrissy Tiegen: com mechas longas em camadas até os ombros e penteadas para o lado.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer