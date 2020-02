Como alterar o número de telefone ou de aparelho do WhatsApp? Assim é possível

O aplicativo de mensagens WhatsApp disponibiliza para os usuários um blog oficial com "perguntas frequentes".

Entre o conteúdo do site, a plataforma explica como alterar o número de telefone ou de aparelho do app, de forma padronizada e totalmente segura. Confira como:

Para mudar o seu número de telefone

Antes de deixar de usar um número de telefone, você deverá migrar a sua conta no WhatsApp para um novo número. Você poderá apagar a sua conta do número antigo e migrar seus dados (incluindo dados de perfil) e também os seus grupos para o seu novo número ao usar o recurso Mudança de Número

Ainda vai precisar informar os seus contatos para que eles apaguem o seu número antigo das agendas de contato e para que gravem o número novo no lugar.

Como muitas operadoras reciclam os números de telefone, tenha em mente que o seu número antigo será eventualmente repassado ou vendido para outra pessoa. Esta pessoa, como novo dono do número, poderá criar uma conta do app com seu número antigo.

Atenção: você não precisará apagar a sua conta. Após ter feito a migração usando o recurso Mudança de Número, sua conta antiga será automaticamente apagada.

Mudando o seu número de telefone

Diferentes tipos de aparelho

Se você estiver mudando de um aparelho para outro, como por exemplo de um iPhone para um Android, e pretende preservar seu número, você manterá todas os dados de sua conta.

Estes dados estão atrelados ao seu número de telefone. Logo, você pode simplesmente baixar o WhatsApp em seu telefone novo e verificar seu número. Como revelado no blog, não é possível transferir mensagens entre aparelhos diferentes.

Caso você esteja mudando o modelo de aparelho e não quiser preservar o seu número, basta fazer o download do WhatsApp no aparelho novo e verificar a sua conta.

"Importante: lembre-se de apagar a sua conta. Se você não conseguir apagar por não ter mais acesso a ela, não se preocupe. Se o novo proprietário do seu antigo número ativar o WhatsApp depois de 45 dias, todos os dados de sua conta serão automaticamente apagados", explica.

Mesmo tipo de aparelho

Se você estiver mudando para um mesmo modelo de aparelho, por exemplo de Android para Android, vai existir a possibilidade de transferir suas mensagens.

Depois da mudança

Antes de entregar o seu antigo aparelho para alguém, assegure-se de remover todas as suas informações. Lembre-se de também limpar o cartão de memória, caso esteja entregando-o junto com o celular. Fazer isso vai garantir que os seus dados pessoais, como suas mensagens do WhatsApp, não sejam acessados por terceiros.

Com informações do WhatsApp

