Astronauta italiano divulga imagens impressionantes do planeta Terra

O astronauta italiano Luca Parmitano, da Agência Espacial Europeia (ESA), chegou à Terra após seis meses em órbita.

Ele estava a borda da Estação Espacial Internacional. No retorno ao nosso planeta, ele afirmou que viveu momentos espetaculares no espaço.

“Não importa quantas vezes eu tenha voado para o mesmo local, o tempo será diferente, a luz será diferente, eu serei diferente”, afirmou.

Luca Parmitano também revelou algumas imagens inéditas da Terra, captadas durante o impressionante trabalho espacial.

Mostrando toda a exuberância do nosso planeta, os registros foram compartilhadas no Twitter recentemente. Confira os arquivos:

"There’s not a second on the @Space_Station and not a sight out the window that is ever the same. No matter how many times I’ve flown over the same location, the weather will be different, the light will be different, I will be different." @astro_luca 📷 https://t.co/irFZ2lUGjJ pic.twitter.com/dKPr0Vnqv3

— Human Spaceflight (@esaspaceflight) February 8, 2020