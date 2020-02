WhatsApp começa a liberar recurso dark theme para o sistema iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp começou a liberar gradativamente, nesta semana, o novo recurso dark theme para o sistema operacional iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o tema escuro foi lançado para uma pequena parte dos testadores beta do iOS em uma versão de pré-lançamento.

Ou seja, neste momento, apenas alguns usuários beta já tiveram acesso antecipado ao esperado recurso, ainda em desenvolvimento.

No entanto, ainda segundo o site, em breve a novidade deve ser liberada para todos os testadores a ainda este ano para o público em geral. Confira:

The dark theme was rolled out for a small part of iOS beta testers on a pre-release build, that will be rolled out for everyone within *10 days*.

Unfortunately some WhatsApp for iOS and Android builds aren't immediately available for everyone, and we need to wait.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 4, 2020