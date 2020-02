Os signos do zodíaco que não respondem o ex

Quando terminam seus relacionamentos amorosos, alguns signos do zodíaco podem decidir não voltar a manter contato com seus ex.

Confira os que mais estão propensos a tomar esta decisão:

Áries

Após tudo o acabar, o ariano tenta sempre evitar o ex, pelo menos durante um tempo. Por isso, ele dificilmente irá responder do necessário e pode até evitar qualquer conversa, sendo cortante e deixando claro que já não se preocupa mais.

Virgem

Quando as coisas não terminam bem, o virginiano acumula seu rancor e prefere jogar indiretas, a ir conversar com o ex. Este signo não costuma dar chances de contato e deixará claro para quem perguntar os erros do outro como parceiro.

Peixes

Muitos piscianos se fecham após o término e mesmo que tenham coisas a dizer, preferem ficar na deles e deixar o tempo resolver as coisas. Ele pode se sentir nostálgico e triste, mas quase nunca corresponde a uma investida de retomar o contato.