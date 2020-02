Os signos que mais serão afetados pela entrada de Vênus em Áries

Na última sexta-feira (07), Vênus entrou em Áries, um dos signos mais arrebatadores, conflituosos e sexuais do zodíaco.

Confira os signos que serão mais afetados com energias que pedem cuidado durante esta fase:

Libra

Será preciso ter muito cuidado com a facilidade de se dedicar completamente a alguns assuntos e esquecer outros importantes, negligenciando, por exemplo, trabalho e estudos. Novos relacionamentos podem surgir, mas a probabilidade é maior para conexões fugazes, por isso, é preciso não se apegar rapidamente.

Câncer

É preciso ter cuidado com relacionamentos proibidos ou que possam complicar situações externas a sua vida amorosa, como um romance no trabalho, por exemplo. Este é o momento de não entregar tudo logo de cara e ser mais cauteloso ao conhecer novos pretendentes, deixando que as coisas fluam com calma e evitando ser dramático se não saem como o planejado.

Capricórnio

Ao mesmo tempo em que você gasta mais tempo com laços importantes com as pessoas que convive, como amigos e família, a sensibilidade também pode deixá-lo mais emotivo. Alguns podem ter dificuldade em se expressar e acabam se fechando com muitas dúvidas e emoções confusas.