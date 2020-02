Os signos do zodíaco que podem mudar muito durante a Lua Cheia

Alguns signos do zodíaco podem ter muitas mudanças na personalidade influenciadas pela Lua Cheia. Confira quais são:

Áries

Com a Lua Cheia, os ânimos do ariano aumentam e suas emoções são sentidas de forma ainda mais intensa, o que pode causar certa instabilidade no humor e uma avalanche de emoções. Uma mistura de energia combativa e sexual pode também influenciá-lo e ser percebida em relacionamentos.

Libra

A Lua Cheia pode dar certos empurrões ao libriano, fazendo o expressar sentimentos reprimidos. Para muitos, pode ser um momento difícil e de lidar com dores, raivas e desejos ocultos, mas também pode atrair finalizações de ciclo e renovação para começar tudo de forma mais leve.

Sagitário

A liberdade do sagitariano se tona ainda mais desenfreada durante a Lua Cheia, mas isso também pode deixar que seus sentimentos se tornem mais intensos e difíceis de conter. Os limites caem por terra e a paranoia deve ser evitada ao máximo.

Capricórnio

A agitação movimenta a vida do capricorniano, mas também pode trazer frustrações à tona. Aqueles que conseguem focar sua energia em coisas mais produtivas podem ter a criatividade alavancada, assim como a vida social e sexual.