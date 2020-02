Como saber se fui bloqueado por alguém no WhatsApp? Assim é possível

Um tutorial, disponível no blog oficial do WhatsApp, mostra como descobrir se um usuário foi bloqueado por outro no aplicativo de mensagens.

Como revelado pela plataforma no postagem, existem algumas maneiras de constatar a situação. Confira as principias:

Você não vê mais as informações de visto por último na janela de conversa com este contato. Saiba mais sobre este assunto aqui.

Você não recebe atualizações feitas na foto de perfil do contato.

Todas as mensagens que você enviar para um contato que bloqueou você sempre trarão um tique (mensagem enviada) e nunca um segundo tique (mensagem entregue).

Qualquer ligação que você tente fazer, não será efetuada.

"Se você perceber estes indicadores para um contato, pode significar que ele está bloqueando você", explica.

"Porém existem outras possibilidades. Deixamos isso intencionalmente ambíguo para proteger sua privacidade ao bloquear alguém. Desta forma, não temos como dizer se você foi bloqueado ou não".

