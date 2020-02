Os signos que podem encontrar o amor este fim de semana

Durante este fim de semana, alguns signos do zodíaco estão mais propensos a encontrar o amor onde menos esperam. Confira quais são:

Leão

É hora de ficar atento as oportunidades que podem chegar em sua vida amorosa. Este fim de semana é propenso a atrair pessoas diferentes, mas que podem ter uma grande conexão e entregar momentos especiais. Muitos leoninos se sentirão mais confiantes e comunicativos, o que ajuda na paquera.

Libra

O amor pode ser atraído especialmente para aqueles que estão animados a viverem novas experiências. Seu magnetismo para atrair pretendentes aumenta, junto com seu lado extrovertido e otimista que cativa às pessoas. Aproveite as energias deste fim de semana e renove as força para enfrentar os desafios da próxima semana.

Aquário

Deixe que o clima alegre e comunicativo deste fim de semana o contagie e estimule a sair da sua zona de conforto. Agora, a diversão estará em alta, mas a chance de ter bons encontros e formar conexões intensas é ainda maior no domingo, um dia que pode também aprofundar relacionamentos já existentes.