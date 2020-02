Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 7 a 9 de fevereiro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Você volta a alcançar a felicidade e deixa para traz rancores. É hora de tomar coragem novamente, até mesmo para perdoar aqueles que o machucaram. Deixe para trás energias negativas do passado e siga em frente buscando a felicidade.

Os arianos comprometidos podem descobrir uma gravidez. Você tem sorte com os números 02, 18 e 76. Evite pensamentos negativos para se proteger de energias tensas.

É hora de usar sua liderança e comunicação para investir mais na carreira. Um romance proibido deve ser evitado ou deixado para trás; as tentações podem custar caro. Você tomará uma decisão financeira importante.

Touro

Mudanças radicais chegam, especialmente no trabalho. Portanto, é importante não ser tão fechado para as transformações e pensar em procurar novas oportunidades, reorientando seus objetivos para o futuro.

Energias positivas o cercarão para ajudar você a chegar onde sempre desejou. Se dinheiro extra aparecer, evite compras desnecessárias e economize para situações futuras. Seus números da sorte são 00 e 19. Use a cor amarela para atrair abundância.

Seu ponto fraco na saúde será sua pele e cabelos, então tente se cuidar mais. Tenha muito cuidado com seus cartões de crédito e fraudes. Um amor muito apaixonado do signo de Virgem ou Sagitário entrará em sua vida. Você sai para o fim de semana e se diverte ao lado dos amigos.

Gêmeos

Neste fim de semana, todos os sentimentos puros estarão muito presentes em sua vida, isto é, o amor pode vir para ficar e as verdadeiras amizades estarão presentes.

Este também é o momento perfeito para fazer grandes mudanças em sua vida profissional, por isso comece a procurar boas oportunidades. A sorte chegará para tudo relacionado a questões legais, portanto é hora de encerrar os ciclos e começar uma nova vida de prosperidade.

Seus números da sorte são 04 e 53 e seu melhor dia é domingo. Para os solteiros, serão alguns dias para encontrar o amor em alguém do signo de Áries ou Câncer que será muito compatível com você.

Câncer

Fim de semana com novos começos e pensamentos importantes para o futuro. É hora de fazer mudanças radicais, mas você deve ter cuidado com traições no amor ou amizade.

Um amor do signo de Peixes ou Libra pode chegar ou retornar à sua vida. Se você tem um relacionamento, é preciso evitar ser infiel e levar os compromissos mais a sério.

Você terá sorte e pode receber dinheiro extra. Pagamentos são feitos e você fica aliviado. Seus números da sorte são 07 e 65. O laranja ajudará a atrair abundância.

Você pode pensar muito em como ganhar dinheiro e isso impede que sua energia fique leve; é melhor deixar fluir e aproveitar as oportunidades na hora certa.

Leão

Uma onda de energias positivas governará seu signo. Mentalize suas decisões de forma positiva, como encontrar um emprego melhor, por exemplo.

Nesta sexta-feira é importante se reconectar com o interior e ouvir sua intuição para tomar boas decisões. No amor, você passará por momentos de indecisão e pode não saber com quem ficar; lembre-se de que quanto antes tomar uma decisão, melhor será.

Organizar questões legais e documentos. Você terá alguns dias de muitas reuniões com pessoas especiais e festas. Seus números da sorte são 07, 11 e 25.

Virgem

Fim de semana que pode ter muitos momentos felizes. Será importante se concentrar em tudo o que deseja fazer no futuro e atrair as realizações com vibrações positivas. É preciso ser menos dramático em sua vida pessoal e aceitar que coisas ruins acontecem, o que nos resta é aprender boas lições com elas.

Este domingo será um dia de sorte, especialmente com os números 03 e 29. Tente adicionar seu dia de nascimento para personalizar sua sorte.

Tenha cuidado com problemas de infecção na garganta e evite fumar. Você deve aproveitar este momento para cuidar melhor da saúde e mudar hábitos nocivos.

No amor, alguém do signo de Gêmeos, Libra ou Sagitário será muito compatível e pode surpreendê-lo. Tenha cuidado com as fofocas entre amigos e mantenha a discrição.

Libra

Neste fim de semana você passará por um estágio de crescimento na carreira ou trabalho, podendo até receber uma nova proposta muito satisfatória.

Seu signo muito esperto e sempre detecta onde pode haver novas oportunidades de crescimento; potencialize isso usando sua intuição e pensamento positivo.

Se você tiver dúvidas sobre seu relacionamento ou desconfiança de infidelidade, é hora de esclarecer as coisas com honestidade e sem medo. Um tempo pode ajudá-lo a pensar mais em si e colocar a cabeça no lugar.

Os solteiros devem tentar conhecer pessoas opiniões semelhantes as suas. Você terá sorte no dia 7 de fevereiro com os números 08, 31 e 76. Tente usar a cor amarela para atrair abundância.

Um amor do signo de Capricórnio ou Gêmeos entrará em sua vida. Cirurgias sairão bem.

Escorpião

Um amor verdadeiro pode entrar em sua vida. Os comprometidos sentem as conexões ainda mais intensas. Os signos mais compatíveis com você serão Capricórnio e Aquário.

Será um fim de semana para analisar o que você deseja para o seu futuro e colocar todo o esforço possível para alcançar as metas que você definiu. Use sua teimosia e espirito guerreiro a seu favor na hora de ir atrás do que quer.

Para os confusos, é hora de ver quem realmente seria sua melhor opção para ter um relacionamento saudável; relacionamentos são sobre construir coisas juntos e não destruir um ao outro.

Uma viagem de trabalho pode surgir. Você recebe dinheiro extra e pode ser com os números 12, 17 e 19.

Sagitário

Momento de novas ideias e muita força interna para alcançar o que tanto deseja. Você é muito mutável em suas decisões e isso faz com que fique confuso em qual direção tomar para ter o sucesso que almeja; tente se conectar mais com si mesmo e suas vontades ficarão mais claras.

Saia para caminhar, relaxe e receba energias positivas para sanar duvidas que o incomodam. Um novo amor pode chegar ou fazer uma proposta.

Você terá dias de muitas surpresas agradáveis. Seus números da sorte são 05 e 90. Tente não brigar com seu parceiro, lembre-se de que você não pode controlar tudo, então se dê espaço e aproveite o que seu relacionamento tem de melhor. Você viaja para o exterior.

Capricórnio

Dias de muita sorte em tudo o que você faz, especialmente no trabalho ou negócios. Seus melhores números são 07, 21 e 30.

É hora de buscar um amor compatível; para isso, não tenha medo de sair, indo a festas ou outros lugares que você gosta e acha que pode encontrar pessoas interessantes.

Você decide voltar a estudar. Tenha cuidado com problemas intestinais ou estomacais, pois serão seus pontos fracos na saúde.

Veja a vida com muito positivismo e continue dando bons conselhos ou apoio para as pessoas que ama. Serão três dias para organizar pendencias e deixar a vida mais leve. Seus pensamentos com uma pessoa especial podem fazê-lo tomar uma atitude ou ter um gesto.

Aquário

É hora de ultrapassar obstáculos e não frear seus esforços para alcançar o sucesso; portanto, não hesite e comece a tomar medidas para alcançar tudo o que você deseja.

Você começa a comemorar junto a seus amigos e pode receber um presente surpresa de alguém especial. A sorte chega em questões de trabalho em forma de reconhecimento ou novas oportunidades de negócio.

Cuide do seu joelho e pernas para evitar problemas de saúde; visite um médico se necessário. Sua família pode planejar uma viagem. Um conserto precisará ser feito. Seus números da sorte são 09, 18 e 32. Use a cor vermelha para atrair abundância.

Peixes

Momento de revolução total ao seu redor. Portanto, é bom se preparar para mudanças sem se assustar, afinal, elas também podem ser positivas. Se abra para crescer pessoalmente e economicamente.

Leve em consideração que você deve ser mais discreto com seus planos para não atrair energias negativas e ainda mais obstáculos. Nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, você terá sorte com os números 01, 22 e 87.

Tente usar o azul escuro para atrair abundância. Uma viagem pode ser planejada ou você recebe um convite. Bom momento para negócios e vendas.