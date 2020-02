Grave falha permitiu vazamento de vídeos do Google Fotos para outros usuários

Uma grave falha, no Takeout do Google, permitiu o vazamento de vídeos privados do Google Fotos para outros usuários, de acordo com informações da ESET.

Segundo e-mail enviado para os usuários, a empresa explica que a falha ocorreu no Takeout, serviço que permite copiar conteúdos de uma conta Google para guardá-los em outra página ou usá-los com outro software.

O problema é que uma falha fez com que os vídeos no Google Fotos fossem exportados para os arquivos de backup de outros usuários.

Ainda de acordo com a ESET, a falha foi identificada e corrigida e a empresa americana realizou uma análise profunda para impedir que o problema possa ocorrer novamente.

Com informações da ESET

LEIA TAMBÉM: