Epic Games Store libera dois títulos gratuitos para os jogadores nesta semana

A Epic Games Store liberou dois títulos gratuitos para os jogadores nesta semana. A novidade foi compartilhada pela empresa no blog oficial.

Conforme revelado, os títulos Carcassonne e Ticket to Ride podem ser baixados gratuitamente até o dia 13 de fevereiro. Confira:

Carcassonne

“A adaptação oficial do famoso jogo de tabuleiro Carcassonne! Uma versão moderna do clássico jogo de posicionamento de blocos baseado no premiado jogo em que os participantes sorteiam e posicionam um bloco com parte de uma paisagem francesa”, revela a descrição do jogo. Confira trailer:

Ticket to Ride

“A adaptação oficial do jogo de tabuleiro ferroviário mais vendido da Days of Wonder, Ticket to Ride, leva menos de um minuto para aprender, mas uma vida para dominar”.

“Mais de 70 milhões de jogos sendo jogados online e um novo jogo começando a cada 4 segundos em média”, revela a descrição do game.

